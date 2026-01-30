Животноводческие комплексы Подмосковья обеспечили стабильную работу зимой 2026 года

Животноводческие предприятия Подмосковья в зимний сезон 2026 года поддерживают стабильную продуктивность и высокое качество содержания скота благодаря современным технологиям и достаточным запасам кормов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В зимний период 2026 года животноводческие комплексы Подмосковья продолжают эффективно работать, несмотря на низкие температуры. В регионе содержится 167 тысяч голов крупного рогатого скота, включая 77,3 тысячи коров, 318,1 тысячи свиней, 49 тысяч овец и коз. Поголовье птицы достигло 13,4 миллиона, что на 2,4 миллиона больше по сравнению с 2024 годом.

Комплексы оснащены современными системами микроклимата, которые поддерживают оптимальные условия для животных: стабильную температуру, влажность и вентиляцию. Помещения для скота и птицы утеплены, что позволяет сохранять здоровье животных в морозы.

Для обеспечения полноценного питания в 2025 году были заготовлены значительные запасы кормов: 85,3 тысячи тонн сена, 760,9 тысячи тонн сенажа и 822,7 тысячи тонн силоса. Это позволяет поддерживать высокую продуктивность и качество продукции даже в самые холодные месяцы.

Благодаря подготовке к зиме сельскохозяйственные предприятия региона сохраняют стабильные объемы производства молока, мяса и яиц, а также обеспечивают потребителей качественной продукцией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.