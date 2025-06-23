Жителям Подмосковья 27 июня расскажут, на что способен искусственный интеллект

27 июня жителей Подмосковья приглашают на научно-популярное мероприятие, где ведущие эксперты обсудят ключевые тренды в сфере искусственного интеллекта и расскажут о его возможностях и перспективах. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие стартует в 16:00 на площадке фиджитал-фестиваля «Мир глазами ИИ» в саду «Эрмитаж». Вход свободный. Дискуссии и научно-популярные лекции организованы Институтом AIRI.

В ходе открытой дискуссии тенденции в развитии искусственного интеллекта и его растущую роль в науке и повседневной жизни обсудят Владислав Куренков, руководитель научной группы «Адаптивные агенты» Института AIRI, Алексей Ковалев, кандидат компьютерных наук, руководитель группы «‎Воплощенные агенты» лаборатории «‎Когнитивные системы ИИ» Института AIRI; доцент центра когнитивного моделирования МФТИ, и Егор Алешин, исполнительный директор, владелец продукта GigaChat b2b, ПАО Сбербанк. В роли модератора выступит Александра Бройтман, директор по маркетингу и коммуникациям Института AIRI.

Принять участие в дискуссии и получить подарок за самый интересный вопрос смогут и зрители.

Во время научно-популярной лекции на тему «Искусственный интеллект — от настоящего к будущему» слушателям помогут разобраться в самой сути искусственного интеллекта: расскажут о том, что же такое ИИ на самом деле, каковы его возможности и чего стоит ожидать от него в будущем. Спикером выступит Алексей Ковалев.

Ближе познакомиться с возможностями искусственного интеллекта можно будет на выставке «Мир глазами ИИ», которая также проводится в рамках фиджитал-фестиваля.

Экспозиция создана искусственным интеллектом в кооперации с современными технологиями, дополняющими реальность. Она объединяет мультимедиа и VR, позволяя погрузиться в мир великих научных открытий, классической научной фантастики и значимых научных достижений.

Экспозиция дает возможность оказаться на страницах фантастических произведений братьев Стругацких, Александра Беляева, Ивана Ефремова, Кира Булычева и многих других. Также это прекрасная возможность узнать о передовых исследования и открытиях российских и советских ученых, познакомиться с их работой.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: https://www.art-benefit.ru/. Генеральный партнер мероприятия — ОТП Банк.

В случае ухудшения погодных условий организаторы оставляют за собой право переноса дискуссии и лекции на другую дату. В случае переноса мероприятия на другую дату, об этом будет сообщено на сайте https://www.art-benefit.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.