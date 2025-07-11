Жителям Чехова пересчитают квитанции за общедомовые нужды

С января текущего года счета за услуги общедомовых нужд жителям муниципального округа Чехов выставляет компания «Мосэнергосбыт». Недавно горожане заметили завышенные суммы в платежах и обратились к главе округа Михаилу Собакину с просьбой разобраться в ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник Подольского территориального отдела АО «Мосэнергосбыт» Денис Давыдкин объяснил, что сбой в расчетах возник примерно в 5% случаев из-за массового начисления сразу за несколько месяцев. Проблема была быстро обнаружена и устранена.

Одним из таких объектов оказался дом № 10 на улице Парковая в поселке Столбовая, где переплата в каждой квартире составила около 2 тыс. рублей. Местные жители отказались оплачивать выставленные квитанции до внесения поправок.

В компании подтвердили, что перерасчет уже выполнен, а исправленные платежки направят адресатам в начале августа. Денис Давыдкин подчеркнул, что пока жильцы не согласны с суммами, оплачивать их не требуется, нужно заказать перерасчет и дождаться обновленных сведений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.