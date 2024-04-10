Жители Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов

Более 7 млн британцев не могут оплатить счета из-за стоимости жизни в стране

По информации телеканала Sky News, более 7 млн жителей Великобритании испытывали трудности с оплатой счетов в начале 2024 года, сообщает РИА Новости .

В январе трудности с оплатой кредитов и других счетов почувствовали многие британцы. Как заявили в Sky News со ссылкой на управление финансового надзора, это связано с ростом стоимости жизни в Великобритании.

При этом в январе 2023 года трудности испытывали 10,9 млн британцев. Но ситуация все еще остается хуже, чем была в феврале 2020 года, когда еще не наступила пандемия коронавируса и кризис. Тогда в трудном финансовом положении оказались 5,8 млн британцев.

Особенно тяжело приходится одиноким родителям, жителям северо-востока Англии, представителям этнических меньшинств и тем, кто снимает жилье. Чаще всего британцы пропускали оплату по кредитным картам, муниципального налога и коммунальных услуг.

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, экономика королевства показывает отрицательную динамику уже два квартала подряд и вступила в техническую рецессию. ВВП страны упал на 0,3% в 4 квартале 2023 года.