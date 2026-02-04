Жители Уфы потратили на бургеры больше, чем в среднем по России

Средняя сумма покупки в кафе и ресторанах Уфы в 2026 году составила 1 567 рублей, что на 9% выше прошлогоднего показателя и превышает средний чек по России, сообщает mkset.ru .

Эксперты сервиса «Чек Индекс» сообщили, что жители Башкортостана продолжают активно посещать кафе и рестораны, несмотря на экономические сложности. Аналитики отметили, что средний чек в заведениях общественного питания по России достиг 1 498 рублей, увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом. Количество транзакций выросло на 2%, а общий объем продаж — на 13%.

В Уфе и других городах Башкортостана медианная стоимость посещения кафе и ресторанов составила 1 567 рублей. По данным «Чек Индекс», это на 9% больше, чем год назад. Количество визитов увеличилось на 6%, а общий объем продаж вырос на 15%. Эксперты объяснили рост оборотов повышением стоимости продуктов и операционных расходов, что привело к увеличению цен и смещению спроса в сторону заведений быстрого питания.

Для сравнения, в меню одного из уфимских ресторанов быстрого питания цены на популярные блюда за год также выросли. Например, острый воппер подорожал с 344,99 до 374,99 рубля, гамбургер — с 99,99 до 109,99 рубля, а комбо из трех вопперов — с 744,99 до 960 рублей. Специалисты отмечают, что инфляция и рост затрат продолжают влиять на стоимость блюд и структуру спроса в отрасли.

