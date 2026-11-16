Жители Сибири планируют потратить на новогодние подарки в среднем 10 890 рублей

Участники опроса в Сибирском федеральном округе заложили на подарки к Новому году в среднем 10 890 рублей. Исследование провели специалисты Авито Товаров и Авито Рекламы, сообщает gorod55.ru .

Среди опрошенных 28% пока присматриваются к идеям подарков, 20% собираются заняться покупками в ближайшее время, 23% — ближе к Новому году. Еще 13% уже купили один или несколько презентов.

Распродажи помогают 21% респондентов купить больше подарков, а 14% — выбрать варианты дороже. Ради экономии 19% специально ждут акций, еще 32% готовы воспользоваться скидкой, хотя заранее ее не ждут.

Чаще всего жители округа планируют дарить сладости и шоколадные наборы (38%), новогодние сувениры (37%) и средства для ухода за телом (22%). Далее идут чайные и кофейные наборы (20%) и подарочные сертификаты (19%). Сами респонденты меньше всего хотят получить носки (29%), канцелярию (25%), книги (18%), настольные игры, пазлы и конструкторы (17%).

На подарки 16% намерены потратить до 3 000 рублей, 24% — от 3 000 до 5 000, 26% — от 5 000 до 10 000. Бюджет от 10 000 до 15 000 рублей выбрали 17%, от 15 000 до 30 000 — 9%, больше — 8%.

Влияние онлайн-рекламы на выбор подарков отметили 68% участников. Для 9% она стала одним из основных факторов выбора.

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