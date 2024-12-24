Жители Подмосковья внесли 4,5 млрд рублей в Программу долгосрочных сбережений

По информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу к началу декабря 2024 года 306,6 тыс. договоров заключили жители Московского региона в рамках программы долгосрочных сбережений. Это 13,7% от всего количества заключенных в РФ с начала года договоров. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

При этом, в январе–ноябре в Московской области было подписано 124,2 тыс. договоров на более 4,5 млрд рублей.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала в январе 2024 года. Одна из ее главных особенностей — государственное софинансирование в течение 10 лет, максимальная сумма которого — 36 тыс. рублей в год. Также в программу можно перевести пенсионные накопления, сформированные в 2002–2013 годах. Этой возможностью уже воспользовались жители по всей России, подав порядка 385 тыс. заявлений о единовременном взносе.

Средства, внесенные в программу, застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей, что вдвое больше страхового покрытия по вкладам. Кроме того, участники программы имеют право на налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год.

Операторами ПДС выступают негосударственные пенсионные фонды. На сегодня к программе присоединился уже 33 из 37 фондов, представленных на российском финансовом рынке.

НПФ должны обеспечивать безубыточность вложений своих клиентов, инвестируя их только в те финансовые инструменты, которые обладают наилучшим соотношением между доходом и риском. В целом по России на сегодняшний день заключено более 2,5 млн договоров по программе долгосрочных сбережений.

Подробнее о программе можно узнать в разделе «Вопросы и ответы» на сайте Банка России.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — написал глава региона.