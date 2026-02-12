Жители Подмосковья в 2025 году получили выплаты по кредитному страхованию жизни на 1,368 млрд рублей

Дочерняя компания Сбера — СберСтрахование жизни — в 2025 году поддержала заемщиков из Московской области в трудный период жизни, урегулировав 6 тыс. страховых случаев и погасив их ипотечные и кредитные обязательства на сумму 1,368 млрд рублей.

«Стабильный рост выплат по кредитному страхованию жизни — на 22,5% по сравнению с 2024 годом — свидетельствует о зрелости этого продукта и доверии к нему клиентов. Для Сбера принципиально важно, чтобы страховая защита была не формальностью, а работающим механизмом поддержки. Благодаря этому мы даем людям возможность сосредоточиться на главном — восстановлении здоровья и благополучии семьи», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Кредитное страхование жизни

873,4 млн рублей СберСтрахование жизни направила на урегулирование 5,6 тыс. страховых случаев заемщиков, которые добровольно застраховались на время погашения потребительского кредита или кредитной карты в Сбере.

Например, страховая компания погасила потребительский кредит жителя Подмосковья на сумму 2,3 млн рублей в связи с диагностированием заболевания. Еще одна крупная выплата на сумму 1,8 млн рублей направлена на погашение потребительского кредита другого заемщика.

Ипотечное страхование жизни

495 млн рублей получили заемщики по добровольному ипотечному страхованию жизни. Урегулировано 400 страховых событий.

Максимальная выплата, которая была направлена на погашение ипотечного кредита заемщика, составила 11,7 млн рублей. Страховым случаем заемщика стала инвалидность второй группы. Еще одна крупная выплата в рамках ипотечного страхования жизни составила 10,1 млн рублей.

Подать заявление на выплату, если страховое событие произошло, можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Страхование» или на сайте СберСтрахования жизни через онлайн-ассистента за несколько минут.

С июня 2025 года СберСтрахование жизни осуществляет выплаты по программам кредитного страхования жизни всего за 5 минут при страховых случаях по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также уходу из жизни.