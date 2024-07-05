Жители Подмосковья отложили свыше 1,5 млрд руб в сбережения в СберНПФ

В первом полугодии текущего года жители Московской области заключили 32 тыс. договоров по новой программе долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Каждый пятый житель сделал это онлайн, сообщает пресс-служба Сбера.

77% договоров долгосрочных сбережений в Подмосковье люди оформили в офисах Сбера, а 23% — дистанционно: в приложении «СберБанк Онлайн» или на сайте СберНПФ. Среди долгосрочных сберегателей в регионе оказалось 64% женщин и 36% мужчин.

«Суммарно за шесть месяцев 2024 года жители Подмосковья направили в новую программу в СберНПФ 1,68 млрд рублей. Из них 560 млн составили личные взносы участников, а 1,12 млрд — заявленные к переводу средства накопительной пенсии. В среднем 40% россиян из всех регионов пополняют ПДС-счета повторно, что говорит о доверии к новому инструменту. С учетом недавнего поручения президента РФ продлить срок софинансирования до 10 лет мы поставили перед собой амбициозную цель: привлечь в ПДС 150 млрд рублей до конца 2024 года», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин подчеркнул, что в Московской области люди уже активно используют новый инструмент ― программу долгосрочных сбережений (ПДС).

«62% таких договоров со СберНПФ заключили жители региона в возрасте 36–55 лет, чтобы получить софинансирование от государства, воспользоваться налоговыми льготами и перевести на ПДС-счет накопительную пенсию. Каждую пятую программу открывают участники 56–65 лет, каждую десятую (11%) ― 18–35 лет», — уточнил он.

В первом полугодии больше всего договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ — 16% от общего количества — заключили жители Москвы и Московской области. За ними следуют сберегатели из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), а также Краснодарского края, Свердловской области и Пермского края (по 3% соответственно).

Программа долгосрочных сбережений действует с 2024 года. С ней граждане России с 18 лет могут откладывать на долгосрочные цели.