Жители Подмосковья направили более 1 млрд руб накопительной пенсии в долгосрочные сбережения

Сумма данных средств превысила 1,12 млрд рублей.

Среди тех, кто решил перевести пенсионные накопления (накопительную пенсию) в ПДС, оказалось 63% женщин и 37% мужчин. Чаще других с таким запросом обращались жители Подмосковья в возрасте от 40 до 55 лет: на них пришлось 73% заявлений.

Присоединиться к программе долгосрочных сбережений может любой гражданин России с 18 лет.

«Россияне активно тестируют новый способ распоряжаться своей накопительной пенсией, переводя эти средства в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ. Чаще всего так поступают жители Москвы и Подмосковья (15% от общего числа заявлений), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), а также Свердловской области (4%). Благодаря такому шагу женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет смогут получать выплаты на установленный в договоре срок — в СберНПФ он составляет от 5 лет и дольше», — объяснил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Вадим Лушин, заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка добавил, что за полгода жители Подмосковья заключили 32 тыс. договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ.

«Каждый шестой переводит в программу свои пенсионные накопления (накопительную пенсию). Напомню, эти средства формировались в системе обязательного пенсионного страхования с 2002 по 2013 год из части страховых взносов работодателей. Когда накопительная пенсия поступит на ПДС-счет, жители региона смогут, например, в любой момент снять эти деньги для оплаты дорогостоящего лечения. Подчеркну, что такой перевод на страховую пенсию от государства не влияет: когда наступит положенный возраст, ее будут выплачивать с учётом баллов и стажа», — прокомментировал Лушин.

По программе долгосрочных сбережений предусмотрен налоговый вычет. В зависимости от ставки, которая применяется к доходу, участник за каждый календарный год может вернуть НДФЛ на сумму до 52 тыс. рублей или до 60 тыс. рублей.