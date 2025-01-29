Жители Подмосковья купили свыше 2 тыс тонн риса в декабре

В декабре жители Подмосковья купили 2 156 127,3 кг риса. В среднем в день приобреталось около 70 тыс. кг, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Рис — один из основных продуктов питания в Азии и Африке. Благодаря своему универсальному вкусу и большому количеству полезных свойств, полюбился и жителям Подмосковья. Он является источником углеводов, которые обеспечивают организм энергией.

Одно из самых популярных блюд, для приготовления которого используют этот вид зерновой культуры — плов. Он имеет множество видов и готовится разными народами по своим уникальным рецептам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.