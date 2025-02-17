Жители Подмосковья купили около 3 тыс тонн печенья в январе

В региональных магазинах печенье представлено в широком ассортименте. За прошлый месяц в регионе было куплено 2 805 392,21 килограмм продукта. Ежедневно покупалось более 90 тысяч килограмм, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Эксперты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что за прошлый месяц в регионе было куплено 2 805 392,21 килограмм продукта. Ежедневно покупалось более 90 тысяч килограмм.

В Подмосковье действует несколько производителей печенья: ООО «Жуковский хлеб», ОАО «Хлебпром», ООО «Паритет инвест», ООО «Лилия», ООО «Восторг», ООО «Сладкий рай» и другие.

Производители создают уникальные рецепты и регулярно радуют жителей новинками. Это идеальный перекус для тех, кто ведет активный образ жизни. Лакомство давно стало одним из символов уюта и душевного тепла, кроме того — прекрасная идея для подарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.