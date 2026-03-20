Жители Подмосковья чаще всего покупают мясо птицы

Мясо птицы стало самым востребованным видом мясной продукции в Подмосковье. В феврале в регионе продали более 13,4 млн кг, что на 2,29% больше, чем в январе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным мониторинга, мясо птицы сохраняет лидерство по объему продаж среди всех категорий. Рост спроса в феврале подтверждает устойчивый интерес потребителей к этой продукции. Популярность объясняется доступностью, универсальностью в приготовлении и сбалансированным составом.

На втором месте по объему продаж находится свинина. В феврале жители региона приобрели более 4,5 млн кг этого мяса, что почти на 11% больше январского показателя. Свинину ценят за высокое содержание белка, насыщенный вкус и разнообразие отрубов, подходящих как для повседневных, так и для праздничных блюд.

Третью позицию занимает говядина. В феврале ее продажи превысили 734 тыс. кг, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. Говядина востребована благодаря питательности и высокому содержанию белка и железа.

В министерстве отметили, что на прилавках магазинов региона представлена свежая продукция местных предприятий. Стабильность поставок обеспечивается работой агропромышленного комплекса и мерами государственной поддержки, направленными на укрепление продовольственной безопасности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.