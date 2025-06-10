Жители Нижнего Новгорода отнесли в банки миллион монет на общую сумму 4 млн руб

В ходе акции «Монетная неделя» в Нижнем Новгороде сдан 1 млн монет на 4 млн руб

В рамках всероссийской акции «Монетная неделя», проходившей весной, жители Нижнего Новгорода сдали в банки миллион монет, общая стоимость которых достигла 4 млн рублей, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Волго-Вятского ГУ Банка России.

Акция, организованная при поддержке ЦБ РФ, проходила с 7 по 19 апреля. Ее основной задачей было вернуть в обращение скопившуюся у населения мелочь путем обмена на купюры или перечисления соответствующей суммы на банковский счет клиента.

В регионах, входящих в зону ответственности Волго-Вятского ГУ Банка России, в финансовые учреждения поступило 5,2 млн монет на общую сумму 24,5 млн рублей. Наибольшей популярностью пользовался обмен монет номиналом 10 и 1 рубль.

Нижегородцы передали в банки миллион монет, которые были оценены в 4 млн рублей. Горожане проявляли изобретательность в упаковке, используя, например, трехлитровые емкости и бумажные трубочки.