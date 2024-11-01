Жители Финляндии начали терять доходы из-за отсутствия российских туристов

Финский журналист Кости Хейсканен рассказал, что экономика приграничных районов Финляндии столкнулась с серьезными трудностями после введения запрета на получение туристических виз для россиян и закрытия всех наземных контрольно-пропускных пунктов, сообщает aif.ru .

Журналист отметил, что с ноября 2023 года ситуация стала критической: границы закрылись, и местные жители начали терять работу, так как их доходы были напрямую связаны с российскими туристами.

«А власти Финляндии это объясняют тем, что якобы плохая Россия делает им пакости. Они не видят ошибок в том, что запретили какие-либо поездки для россиян», — заявил Хейсканен.

Также он подчеркнул, что местные жители испытывают серьезные финансовые трудности из-за этих мер.