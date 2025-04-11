Жилищный рынок в РФ будет зависеть от реальных доходов населения и демографии

Оценивать перспективы развития жилищного рынка в России нужно не только с точки зрения структуры предложения и ипотечного кредитования, но и ориентируясь на экономическую ситуацию в целом, включая факторы рождаемости и смертности, заявила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф Камила Фазлыева.

«Часто, рассуждая о перспективах жилищного рынка, смотрят сугубо на структуру предложения и на сектор ипотеки, который стимулирует покупательскую способность. Но надо учитывать и доходы населения, причем, именно реальные, кредитную нагрузку, экономическую ситуацию в целом, рождаемость, смертность и прочие факторы, которые не меньше влияют на потребность людей в приобретении жилья. Соответственно, ожидать, что проснется небывалый спрос на жилье, и дефицита предложения я бы не стала», — прокомментировала эксперт.

Рынок надеется, что государство предложит новые инструменты финансирования жилья, ждет прекращения зацикливания на субсидированной ипотеке, запуска накопительных инструментов, добавила Фазлыева.

Ранее гендиректор корпорации «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил, что снижение ключевой ставки ЦБ может восстановить интерес россиян к недвижимости и даже привести к дефициту предложения на рынке.