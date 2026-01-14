Жены шахтеров «Северного Кузбасса» пожаловались на задержки выплат их супругам

В декабре жены шахтеров «Северного Кузбасса» обратились к СтальМедиа с жалобой на систематические случаи несвоевременной выплаты заработной платы их мужьям. Они утверждают, что деньги приходят с задержкой в несколько месяцев, зачастую частично, а в предоставлении расчетных листов сотрудникам отказывают.

Через месяц после публикации материала издание вновь установило контакт с жительницами этого региона, чтобы узнать, была ли произведена выплата зарплаты их супругам. К сожалению, ответ оказался отрицательным.

Первая из опрошенных женщин сообщила, что непосредственно перед новогодними праздниками ее супруг получил лишь 20 тысяч рублей — сумму, которая даже не покрывает долг за октябрь. Ему не предоставили никаких разъяснений относительно причин задержки.

Вторая собеседница уточнила, что к текущему моменту шахта полностью рассчиталась с ее мужем за сентябрь, а 30 декабря была выплачена лишь часть зарплаты за октябрь — приблизительно 45–50%.

«И все. Предполагаем, что начальник будет начислять зарплату по чайной ложке, но не нарушая статью 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), которая допускает два месяца полной задержки или три месяца частичной задержки. Пока за октябрь больше ничего не приходило, но у него еще есть целый месяц по этой статье, так как часть суммы уже выплатили», — рассказала она.

Женщина также отметила, что сроки ожидания расчетных листов остаются неизвестными, а ведь именно там указана самая большая сумма. Она добавила, что ее супруг встречался со следователем, занимающимся делом о задержке заработной платы за сентябрь, подробно изложил ситуацию, но услышал в ответ лишь то, что следственные органы не желают оказывать излишнее давление на директора шахты, так как считают, что «лучше пусть так выплачивает, чем не платит вовсе».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.