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Женщины Подмосковья реализуют свои проекты в разных сферах бизнеса

В Подмосковье женщины реализуют свои проекты в различных сферах бизнеса, в том числе образовании, маркетинге, IT, производстве одежды, сфере услуг, социальном бизнесе и многих других, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Женщины региона ведут бизнес в статусах индивидуального предпринимателя и самозанятого.

Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области. Там же бизнесу доступно около 20 онлайн-сервисов.

Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.