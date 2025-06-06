«Ждать не стоит»: сенатор оценил возможность снижения ставок по кредитам

Член Совета Федерации Олег Голов заявил, что в ближайшие месяцы россиянам не имеет смысла ждать значительного снижения ставок по потребительским и другим кредитам: по ипотечным программам они могут дойти до 35%, потребительские займы останутся на уровне 25% и более, сообщает Газета.ru .

«Банки станут более избирательными при одобрении кредитов из-за ужесточенных требований к заемщикам и повышенных рисков, что снизит доступность заемных средств. Срок выдачи ипотеки также планируется постепенно понижать», — также отметил эксперт.

По его словам, длительные кредиты обозначают повышенные риски для банка. Осенью возможно плавное понижение ставок, но только в том случае, если инфляция замедлится, а Банк России начнет уменьшение ключевой ставки до 17-20%.

Одновременно ставки по жилищным кредитам могут снизиться до 20-25%, но потребительские займы останутся на своем высоком уровне.