Жалоба на действия организатора торгов в Подмосковье признана необоснованной
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Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов — финансового управляющего при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно доводам жалобы организатором торгов нарушен порядок организации торгов и порядок размещения сообщения о проведении торгов.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения торгов.
Жалоба была признана необоснованной.