Жалоба на действия организатора торгов в Подмосковье признана необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов — финансового управляющего при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника, сообщает пресс-служба ведомства.