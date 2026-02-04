Зеркало Лыткаринского завода улучшит отслеживание космических объектов в Подмосковье

Главное зеркало для телескопа, изготовленное Лыткаринским заводом оптического стекла, успешно прошло испытания в Алтайском опытно-лазерном центре и позволит отслеживать объекты в околоземном пространстве на расстоянии до 3500 км, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Комплекс с оптикой холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех прошел государственные испытания в Алтайском опытно-лазерном центре имени Г. С. Титова. Для большого телескопа специалисты Лыткаринского завода оптического стекла изготовили главное зеркало диаметром 3,12 метра и массой около 3 тонн, а также дополнительную зеркальную оптику. Эти изделия позволят отслеживать космический мусор, спутники и другие объекты в околоземном пространстве на расстоянии до 3 500 км.

В ходе испытаний главное зеркало подтвердило высокое качество: изображения космических объектов, полученные сотрудниками центра, превзошли по детализации все отечественные аналоги. По словам генерального директора «Швабе» Вадима Калюгина, форма главного зеркала может изменяться в процессе эксплуатации, что снижает искажения от атмосферы. Все оптические компоненты изготовлены Лыткаринским заводом.

В конструкцию телескопа также встроен лунный лазерный дальномер. Оптика для него позволяет измерять расстояние до Луны с точностью в несколько миллиметров, что важно для корректировки работы системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Государственные испытания длились почти год при участии специалистов ЛЗОС. Запуск телескопа в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года. Оптика «Швабе» используется на многих российских телескопах и помогает контролировать параметры космических аппаратов, их траектории и предотвращать столкновения с космическим мусором.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.