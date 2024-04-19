Землю для строительства новой автотрассы передали Московской области

В собственность Московской области передано три земельных участка общей площадью 0,65 га для строительства сети автомобильных дорог «Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный», рассказали в региональном Министерстве имущественных отношений.

«Строительство автотрассы, которое ведется по программе „Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса“, — в активной фазе. Всего в течение двух лет из федеральной собственности в областную для реализации данного проекта мы приняли на баланс в общей сложности более 170 земельных участков площадью свыше 220 га», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Новая автотрасса протяженностью 45 км с 4-6 полосами позволит жителям населенных пунктов в 2,5 раза сократить путь до Москвы. Реализуется данный проект в рамках концессии между Правительством МО и ООО «Лыткаринская платная дорога».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства тоннеля, которое ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а также в рамках реконструкции Путилковского шоссе. Глава региона обсудил со строителями развитие дорожной сети городского округа Красногорск, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Красногорск развивается очень заметно, как многие другие территории Подмосковья. Одна из ключевых задач — своевременно обеспечить необходимую инфраструктуру. У нас достаточно серьезные ресурсы направлены на разные объекты — это и федеральное финансирование, и, безусловно, региональные проекты. Сейчас здесь строятся два путепровода при поддержке президента, в рамках развития Московского транспортного узла, еще два — в Наро-Фоминске и Раменском», — заявил Воробьев.