Зеленский ввел санкции против изготовителей дронов с ИИ из РФ, КНР и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ , вводящий санкции против 39 физлиц и 55 компаний, среди них 43 российских, 10 — китайских и 2 — белорусские.

Под санкции на Украине попали Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб», центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), компании «Прогматик» и «Умные птицы».

Как отметил украинский уполномоченный по вопросам санкций Владислав Власюк, Россия активно вкладывается в беспилотные технологии с ИИ, она повышает автономность БПЛА, точность и стойкость к РЭБ, а еще дроны могут преследовать цели без участия операторов.

Введенные Украиной ограничения должны помешать цепочкам развития ударных БПЛА РФ.

Еще под санкции попали китайские Dongguan Standard Trading Co., Ltd, Zhejiang Lianxing Machinery Co., Ltd, Guangzhou Benquan Import & Export Co., Ltd и другие, белорусские «Минский завод шестерен» и ОАО МНИПИ.