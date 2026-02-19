Завод в Серпухове получил благодарность Минстроя России

сегодня в 14:00

Серпуховский лифтостроительный завод в Подмосковье получил благодарственное письмо Министерства строительства и ЖКХ России за вклад в развитие отрасли и участие в образовательном проекте, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Коллектив Серпуховского лифтостроительного завода, входящего в ГК «Садовое кольцо», отмечен благодарственным письмом Минстроя России. Награду присудили за добросовестный труд и значительный вклад в развитие лифтовой отрасли страны.

Благодарственные письма от имени министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина вручили генеральному директору Серпуховского лифтостроительного филиала Геннадию Перегудову и техническому директору предприятия Алексею Быкову. В церемонии принял участие и.о. директора ФАУ «РосКапСтрой» Георгий Бигвава.

Минстрой России отдельно отметил участие завода в открытии центра содействия и развития лифтовой отрасли на базе Регионального центра подготовки рабочих кадров в сфере строительства и ЖКХ Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

«Благодаря Вашему содействию центром будет решаться одна из ключевых задач жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — восполнение кадрового дефицита квалифицированных специалистов в лифтовой отрасли», — отмечено в тексте благодарственного письма.

Серпуховский завод стал ключевым промышленным партнером проекта. Предприятие оснастило мастерскую вертикального транспорта современными образцами лифтового оборудования. Студенты смогут отрабатывать навыки монтажа, обслуживания и ремонта на технике, соответствующей актуальным отраслевым стандартам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.