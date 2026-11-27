Завод «ЗиО-Подольск» завершил изготовление второго парогенератора для многоцелевого быстрого исследовательского реактора, который «Росатом» строит в Ульяновской области. Последнюю партию оборудования уже отправили на стройплощадку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Завод «ЗиО-Подольск», входящий в машиностроительный дивизион «Росатома», изготовил два парогенератора для многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР). Они составят основу одной из важных систем будущей установки. Последнюю партию оборудования отправили на строительную площадку в Ульяновской области.

Парогенераторы имеют особую конструкцию, разработанную с учетом требований нового реактора. Каждый аппарат состоит из трех модулей, что позволяет компактно разместить его внутри установки. При изготовлении специалисты завода опирались на опыт эксплуатации аналогичного оборудования реактора БОР-60, который работает с 1969 года.

МБИР станет одной из крупнейших в мире исследовательских установок своего класса. Ученые смогут испытывать на нем новые материалы и технологии, изучать перспективные виды ядерного топлива и разрабатывать реакторы будущего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.