Завод в Подмосковье наращивает производство лекарственных препаратов

Фармацевтический завод «Алиум», производственная площадка компании «Биннофарм Групп», увеличил объем производства лекарственных препаратов на экспорт по итогам девяти месяцев этого года. Предприятие расположено в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Завод «Алиум» был основан на базе Научного центра прикладной микробиологии более 30 лет назад. Сегодня это значимая производственная площадка, где разрабатывается и выпускается широкий спектр важнейших лекарственных препаратов. По итогам трех кварталов этого года объем производства завода составил 48,2 млн упаковок. 6% составил прирост в пересчете на кг/таблетки относительно показателей прошлого года», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что, помимо роста производства, завод «Алиум» активно наращивает и экспортные поставки.

«В период с января по сентябрь этого года «Алиум» экспортировал 660 тысяч упаковок лекарственных средств в страны СНГ и ближнего зарубежья. Это в 2,8 раз больше, чем годом ранее. В числе ключевых партнеров компании — Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Узбекистан», — добавила она.

Среди наиболее востребованных за рубежом препаратов — средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, пищеварительного тракта, а также противогрибковые и противовоспалительные лекарства.

«Стабильный рост производства на площадке «Алиум» является прямым следствием грамотной стратегии развития и планомерной модернизации. Мы концентрируемся не только на удовлетворении потребностей российского рынка, но и на активном выходе на международную арену. Подтверждением нашей готовности к глобальной конкуренции стало успешное прохождение ряда проверок и получение сертификатов GMP ЕАЭС», — сказал корпоративный директор по производству «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.