Завод в Подмосковье добился улучшения технологии выпуска гопкалита

Для создания нового отечественного гопкалита с необходимыми характеристиками специалисты инженерно-технического подразделения ЭХМЗ им. Н. Д. Зелинского усовершенствовали технологию его производства, сообщает пресс-служба администрации горокруга Электросталь.

Гопкалит представляет собой важный элемент в различных средствах защиты органов дыхания. Его гранулы состоят из двуокиси марганца и оксида меди, что придает им уникальные свойства, позволяющие эффективно нейтрализовать большинство вредных веществ, таких как угарный газ, органические и неорганические соединения, кислые газы и аммиак.

В условиях изменения рыночной ситуации, вызванной уходом иностранных поставщиков материалов и сырья, включая гопкалит, наблюдается стремительное развитие отечественных разработок. В частности, речь идет о гопкалите Carulit, который используется в гражданских самоспасателях, производимых компаниями «Сорбент» и «Тамбовмаш», а также в продукции других российских предприятий.

Испытания модифицированного гопкалита специалистами инженерно-технического подразделения ЭХМЗ им. Н. Д. Зелинского проводились как в лабораторных, так и в производственных условиях. Результаты испытаний подтвердили, что образцы соответствуют установленным требованиям.

В ближайшем будущем завод планирует обеспечить своих коллег и партнеров качественным отечественным продуктом, что станет значительным вкладом в технологический суверенитет страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.