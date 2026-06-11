Завод в Клину увеличит выпуск пластырей благодаря нацпроекту

сегодня в 14:14

Подмосковное предприятие «Альпина пласт» из Клина присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» и планирует нарастить выпуск пластырей. Пилотным направлением для оптимизации выбран процесс их производства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Альпина пласт» работает по принципу полного цикла и разрабатывает, производит и реализует широкий спектр медицинских изделий. Предприятие выпускает спринцовки и другие изделия из ПВХ, продукцию для детей и мам, предметы ухода за больными, полимерные контейнеры и пластыри.

В Клину инициативная группа предприятия встретилась с экспертами регионального центра компетенций Московской области. Специалисты обучат сотрудников инструментам бережливого производства, которые помогут оптимизировать процессы и повысить операционные показатели без дополнительных затрат.

По итогам внедрения изменений планируется сократить время протекания процесса на 10% и увеличить выработку на рабочих местах также на 10%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на участие можно на ИТ-платформе Производительность.рф.

Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.