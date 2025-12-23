Завод «Ультрадекор» строит энергоцентр за 820 млн рублей в Егорьевском округе

Деревообрабатывающее предприятие «Ультрадекор» возводит энергоцентр мощностью 50 МВт в поселке Новый Егорьевского округа. Ввод объекта запланирован на конец 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство энергоцентра позволит предприятию «Ультрадекор» обеспечить энергетическую независимость и снизить затраты на ресурсы. Инвестиции в проект составляют 820 млн рублей. Ожидается, что при загрузке энергоцентра не ниже 90% срок окупаемости составит 2–3 года.

Энергоцентр будет выполнять две функции: подавать горячий воздух на сушилку ДСП и обеспечивать транспортировку нагретого термомасла для действующей котельной.

Главгосстройнадзор Московской области осуществляет контроль за строительством. На данный момент готовность объекта составляет 37%, ведутся работы по устройству фундаментов. Завод щепы «Ультрадекор» перерабатывает 95 тонн сырья в час, а завод по производству плит OSB ежегодно выпускает до 350 тысяч кубометров продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.