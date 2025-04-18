Завод стройматериалов в Ступине разработал утеплитель для верхних слоев кровли

Завод стройматериалов из Ступина сертифицировал «кровельный пирог» собственной разработки. Так называют начинку для верхних слоев кровли. Он защищает дом от холода и влаги.

В основе «пирога» — инновационный отечественный утеплитель на основе цемента и вспененного полистирола. Главное преимущество технологии — быстрый монтаж. Материал не впитывает влагу и гораздо прочнее традиционных утеплителей. Это позволяет монтировать кровлю практически в любую погоду как по профнастилу, так и по стяжке.

«Наш утеплитель обладает дышащей структурой, которая свободно пропускает влагу. Вода не задерживается в материале, а быстро выводится даже из подкровельных конструкций вроде профнастила. Это значительно ускоряет процесс монтажа и исключает простои из-за непогоды», — сказал коммерческий директор компании «Кералайт» Ян Грундан.

Материал получают путем смешивания гранул вспененного полистирола с цементом. Полученные плиты утеплителя не горят, практически не дымят и сохраняют форму при высоких температурах. На испытаниях в лаборатории пятисантиметровую плиту в течение 10 минут нагревали газовой горелкой, при этом с обратной стороны можно было свободно держать ладонь.

«Температура пламени достигает 1 200 градусов, но через нашу плиту жар не ощущается. Дымообразование минимальное, а после остывания образец полностью сохранил форму», — отметил главный технолог производства Роман Осипов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.