Завод Серпухова стал первым участником проекта «Производительность труда» в 2025 году

В Серпухове компания «Сплитекс», занимающаяся разработкой и производством современного оборудования для химической и нефтегазовой отраслей, первой в этом году в Подмосковье присоединилась к реализации федерального проекта «Производительность труда». Цель — сократить время выполнения заказов вдвое, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии прошло стартовое совещание. В качестве пилотного проекта был выбран процесс оптимизации производства тарельчатых устройств. Команда планирует сократить время протекания этого процесса на пилотном потоке на 50%, повысить эффективность работы сотрудников на 10% и уменьшить незавершенное производство на 50%.

Рабочая группа, состоящая из сотрудников предприятия, совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) Московской области проведут диагностику производственных процессов, а затем начнут реализовывать планы по их оптимизации. Планируется подготовить проектный офис, внедрить 5 основных инструментов бережливого производства и обучить персонал этим методам.

Предприятие «Сплитекс» разрабатывает и производит современное оборудование для химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей, газовой и смежных отраслей промышленности. Основные продукты включают различные внутренние компоненты для колонных аппаратов, сепараторов и статических смесителей.

Чтобы присоединиться к проекту, подайте заявку через портал Производительность.рф. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.