Завод протезов в Реутове запустит новую линейку высокотехнологичной продукции

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сегодня в 18:07

Недавно Реутовский экспериментальный завод средств протезирования отметил 80-летний юбилей. Он является крупнейшим заводом такого рода в России и странах бывшего СНГ. Завод продолжает развиваться и расширять линейку продукции. Недавно было закуплено новое оборудование, которое позволит создавать инновационные протезы на базе металлоконструкций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Производство ведет свою историю с 1944 года. Тогда в Реутове была организована протезно-ортопедическая мастерская на базе военного госпиталя. На сегодняшний день предприятие выпускает 380 видов изделий протезно-ортопедического назначения, используя самые передовые технологии.

Среди изделий, выпускаемых в Реутове — экзопротезы грудной молочной железы, искусственные стопы и кисти с разной степенью активности, косметические оболочки на протезы, коленные модули, ортопедические стельки.

Завод активно сотрудничает с военными госпиталями, и уже помог десяткам раненых участников СВО — для них здесь изготавливаются уникальные индивидуальные протезы с учетом специфики ранений.

«Реутов очень удобен для ведения бизнеса — администрация города оказывает всестороннюю поддержку предприятиям и если возникают какие-то проблемы, то оперативно их решает», — рассказал управляющий «Реутовским экспериментальным заводом средств протезирования» Анатолий Буц.

Благодаря продукции произведенной в Реутове тысячи граждан могут вернуться к комфортной жизни. Качество материалов и изделий может конкурировать с зарубежными аналогами, что полностью соответствует концепции импортозамещения, реализуемой в нашей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В 2024 году, по словам главы региона, в Подмосковье в плане открыть еще 54 предприятия.