Завод подшипников увеличивает выпуск продукции в Дубне

Резидент ОЭЗ «Дубна», завод автомобильных подшипников № 1 (ЗАП № 1), увеличивает производственные мощности. На предприятии запущены две новые автоматические производственные линии, предназначенные для выполнения наиболее важных технологических операций по высокоточной шлифовке поверхностей колец подшипников, в том числе суперфинишному шлифованию дорожек качения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«На сегодняшний день объем инвестиций ЗАП № 1 в проект по производству подшипников и других автокомпонентов превысил 350 млн рублей. Дальнейшее развитие и масштабирование предприятия предполагает увеличение объема инвестиций до 800 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Запуск новых линий позволит ЗАП № 1 значительно увеличить производственные мощности завода и уже до конца этого года компания произведет 60 тыс. подшипников. В 2025 году предприятие намерено выпустить порядка 250 тыс. единиц отечественных автокомпонентов.

«Это действительно ключевой этап развития нашего предприятия, для реализации которого коллективу потребовались, помимо 7 лет упорной работы и серьезных инвестиций, полная самоотдача и высокий профессионализм. Теперь начинается самое сложное: выход на заявленные объемы производства», — рассказал генеральный директор «ЗАП № 1» Сергей Ненадкевич.

Резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» уже приступил к реализации второй очереди своего инвестпроекта: созданию собственного заготовительного производства. Основные технологические операции будут включать токарную и термическую обработку колец подшипников на специализированных линиях, производство тел качения и сепараторов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.