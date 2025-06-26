Завод по выпуску уличного спортоборудования построили в Солнечногорске

Производитель уличного спортивного оборудования «КЕНГУРУ.ПРО» завершает строительство нового завода площадью 2,5 тыс. кв. м в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие будет специализироваться на производстве детского и инклюзивного спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями. Его производственные мощности на 30% превысят действующие. Сейчас компания выпускает 2,8 млн единиц продукции в год.

«С учетом первой очереди общее производство «КЕНГУРУ.ПРО» в индустриальном парке «Есипово» займет 5 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 250 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас строители благоустраивают территорию вокруг производственных зданий. Монтаж оборудования запланирован на июль — август, а запуск завода — на осень.

«Благодаря новому производству у нас появятся еще больше современных и безопасных площадок, где смогут играть все дети без исключения. Мы все знаем качество «КЕНГУРУ.ПРО» — их оборудование уже радует детей в городском парке и на набережной «Выстрел». Скоро таких мест станет еще больше! Это не только новые рабочие места, но и вклад в комфортную среду для наших семей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Выбрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.