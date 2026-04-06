Завод по производству ворот для крупных объектов в Ступино готов на треть

Строительство завода по выпуску ангарных и промышленных ворот в особой экономической зоне «Ступино Квадрат» достигло 30% готовности, завершение работ и запуск производства планируются в первом квартале 2027 года.

В деревне Шматово городского округа Ступино продолжается строительство завода по производству ворот для крупных проемов. Сейчас на объекте завершается монтаж несущих металлоконструкций, ведется прокладка инженерных коммуникаций, включая электросети, водопровод и вентиляцию. Параллельно начался монтаж кровельных конструкций и обустройство фундаментов под оборудование. На стройплощадке работают 30 рабочих и четыре инженерно-технических специалиста, задействована специализированная техника.

Руководитель монтажного отдела инженерных систем Максим Набатов сообщил, что общая готовность завода составляет 30%. Ввод объекта в эксплуатацию и запуск производства запланированы на первый квартал 2027 года. После открытия на предприятии появится 50 рабочих мест для инженерно-технического персонала, квалифицированных рабочих и административных сотрудников. Общая площадь завода составит 7200 квадратных метров, в его структуру войдут производственные цеха, административный блок и объекты инженерной инфраструктуры.

Завод будет выпускать ангарные и промышленные ворота для предприятий горнодобывающей промышленности, судостроения, авиации, а также для крупных логистических центров. Продукция ориентирована на российский рынок и экспорт в страны ближнего зарубежья. Объем инвестиций в проект составит 350 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.