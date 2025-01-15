сегодня в 13:58

Завод по производству деталей для приборостроения построят в Солнечногорске

Компания «Квалитет» приступает к строительству предприятия по выпуску деталей для приборостроения в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Объем инвестиций в проект составит более 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый завод позволит компании на 50% увеличить мощности производства. В основном — деталей, узлов и механизмов нестандартных форм и размеров, а также корпусов и панелей для сверхмощных компьютеров. Их используют в разных областях приборостроения.

«Продукция компании применяется в производстве медицинского оборудования, кабельной промышленности, авиаотрасли и кораблестроении. На новом производстве создадут 120 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Промышленное здание общей площадью более 4,5 тыс. кв. метров планируют возвести в течение пяти лет. Там оборудуют три цеха: токарный, фрезерный и специального покрытия. Их оснастят высокоточным оборудованием и станками с числовым программным управлением.

«В округе реализуют несколько инвестиционных проектов по производству высокотехнологичных изделий для приборостроения, и новый завод станет среди них одним из крупнейших. Приятно отметить, что Солнечногорск сохраняет благоприятный инвестиционный климат, обладает большим потенциалом и привлекательностью для развития бизнеса», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Действующее предприятие «Квалитета» расположено в Зеленограде. По окончании строительства производственной площадки в «Есипово» компания планирует перенести все производственные мощности в Солнечногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.