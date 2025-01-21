Завод Коломны изготовил двигатель-генераторы для электрических сетей Камчатки

«Четвертый и последний в рамках действующего соглашения газопоршневый двигатель-генератор 1-9ГМГ направлен заказчику. Двигатель-генераторы предназначаются для модернизации энергокомплекса Южных электрических сетей Камчатки», — рассказали на предприятии.

Газопоршневые двигатель-генераторы 1-9ГМГ мощностью 900 кВт разработаны специалистами инжинирингового центра двигателестроения ТМХ — ведущего отечественного разработчика среднеоборотных двигателей. Серийное производство двигателей осуществляется на Коломенском заводе с 2023 года и играет важную роль в обеспечении технологического суверенитета России в области создания объектов малой энергетики.

Специалисты отмечают, что коломенские двигатели имеют ряд преимуществ перед импортными аналогами. Они на 80% унифицированы с другими моделями, что обеспечивает высокую ремонтопригодность и низкую стоимость обслуживания. Двигатели, предназначенные для Южных электрических сетей Камчатки, адаптированы к работе в сложных климатических условиях.

Первые дизели Коломенский завод начал выпускать для силовых электростанций еще в начале прошлого века, а за последние 10 лет было поставлено в различные регионы России — на Ямал и Сахалин, в Прибайкалье, на Камчатку — около ста дизель-генераторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.