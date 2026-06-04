Завод из Красногорска представил медтехнику на ПМЭФ-2026

Фото - © Фото: Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ входит в холдинг "Швабе")

Красногорский завод им. С. А. Зверева представил разработки в области медицинского приборостроения на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года. Экспозиция размещена на объединенном стенде Министерства здравоохранения РФ, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Красногорский завод им. С. А. Зверева, входящий в холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех, участвует в Петербургском международном экономическом форуме 2026 года. Предприятие представляет собственные разработки в сфере медицинского приборостроения на объединенном стенде Министерства здравоохранения РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.