Зависимость от западных страховых компаний и портовой инфраструктуры несет риски. России необходимо развивать собственные логистические цепочки, сообщил РИАМО политолог, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Косоруков.

«Снижение стоимости страхования и доступ к портам — направлены на преодоление логистических барьеров, созданных санкциями. Однако зависимость от западных страховых компаний и портовой инфраструктуры несет риски. России необходимо развивать собственные логистические цепочки, в том числе через Северный морской путь и партнерство с Азией, чтобы минимизировать влияние внешнего давления», — сказал Косоруков.

Он добавил, что представленные договоренности — это попытка найти зону пересечения интересов в условиях тупика. Однако их реализация будет зависеть от некоторых факторов.

«История санкций и односторонних разрывов соглашений (например, ДСНВ) не внушает доверия. Вашингтон может использовать „Черноморскую инициативу“ для временной стабилизации, сохраняя курс на изоляцию России. Москва демонстрирует готовность к диалогу, но не должна жертвовать стратегическими целями ради тактических выгод», — отметил политолог.

Косоруков предположил, что США в итоге частично разблокируют экспорт российских удобрений, чтобы снизить инфляцию и успокоить глобальный Юг, но сохранят санкционное давление в других секторах. Договоренности по энергообъектам могут привести к локальным «перемириям», но не остановят конфликт, пока Запад продолжает военную поддержку Киева.

«Роль третьих стран (Китай, Турция, ОАЭ) в посредничестве усилится, что позволит России диверсифицировать экономические связи и снизить зависимость от Запада. Риски срыва соглашений остаются высокими: провокации на местах, новые санкции или внутриполитические изменения в США могут дестабилизировать процесс», — поделился эксперт.

Он пояснил, что заявление Кремля по итогам консультаций с США в Эр-Рияде отражает попытку России балансировать между защитой национальных интересов и поиском путей деэскалации в условиях затяжного конфликта.