Завершается регистрация на II Международный ТИЭФ

Подать заявку на участие во II Международном ТИЭФ можно до 1 декабря

Организационный комитет II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ) сообщил о приближающемся окончании периода регистрации участников. Желающие принять участие в мероприятии должны успеть подать заявку до 1 декабря. Форум состоится 5 и 6 декабря в Доме союзов в Москве. Проведение форума инициировано губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Информационным и стратегическим партнером мероприятия выступает NEWS.ru .

В рамках форума будет представлена сессия в новом формате под названием «Инвестиционный час». В ней примут участие губернаторы всех исторических регионов. Инвесторам будет предоставлена возможность обсудить различные вопросы напрямую с главами регионов, а также получить предложения и комментарии от губернаторов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

По словам Сальдо, критически важно, чтобы предприниматели как из России, так и из-за рубежа осознавали, что в Херсонской области и других исторических регионах существуют реальные перспективы для развития бизнеса. Именно по этой причине проводится II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум, и особое внимание уделяется сессии «Инвестиционный час». Это платформа для открытого и конструктивного диалога с бизнесом: определение перспективных направлений, способы управления рисками и обзор уже реализованных проектов. Главная цель — собрать вместе тех, кто готов инвестировать в развитие страны.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в свою очередь подчеркнул, что регион является динамично развивающимся промышленным и аграрным центром. По его мнению, создание Свободной экономической зоны (СЭЗ) является мощным стимулом для экономического роста.

Балицкий отметил, что именно СЭЗ создает благоприятные условия, необходимые для привлечения значительного капитала. Проводится целенаправленная работа для обеспечения каждого инвестора, приходящего в регион, четким планом действий и максимальным эффектом от государственных мер поддержки.

«Наша общая цель, в том числе для этого мы собираемся на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме, — превратить Запорожскую область в мощный промышленный хаб на юге России, что даст ощутимый экономический эффект, создаст новые рабочие места и повысит качество жизни людей», — заключил он.

