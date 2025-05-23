Затраты растут: эксперт объяснил цены на мясо в России

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что рост цен на мясо напрямую зависит от затрат на производство, которые тоже постоянно увеличиваются, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Отраслевым ассоциациям и бизнесу на протяжении нескольких лет с начала пандемии в постоянном режиме направляют запросы о динамике цен и причинах роста цен. Никогда не было запроса, почему мясо птицы за 3-4 месяца упало на 30%, и производители работали в убыток. Что касается свинины — это тот вид мяса, который меньше всего дорожал», — рассказал эксперт.

По его словам, цены на свинину волатильны, во многом зависят от сезонности и в прошлом году цена на грудинку выросла на 50%, так как на нее увеличился и спрос.

Сейчас рыночное формирование цен на мясо происходит в условиях жесточайшей конкуренции, заключил эксперт.