Затраты растут: эксперт объяснил цены на мясо в России

Эксперт Юшин: цены на мясо отражают затраты на производство
Экономика

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что рост цен на мясо напрямую зависит от затрат на производство, которые тоже постоянно увеличиваются, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Отраслевым ассоциациям и бизнесу на протяжении нескольких лет с начала пандемии в постоянном режиме направляют запросы о динамике цен и причинах роста цен. Никогда не было запроса, почему мясо птицы за 3-4 месяца упало на 30%, и производители работали в убыток. Что касается свинины — это тот вид мяса, который меньше всего дорожал», — рассказал эксперт.

По его словам, цены на свинину волатильны, во многом зависят от сезонности и в прошлом году цена на грудинку выросла на 50%, так как на нее увеличился и спрос.

Сейчас рыночное формирование цен на мясо происходит в условиях жесточайшей конкуренции, заключил эксперт.