«Затянуть пояса»: Токаев рассказал о плачевном состоянии экономики Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства подвел итоги прошлого года и поставил задачи на 2025 год, сообщает «Коммерсант» .

Основной проблемой страны на сегодняшний день остается замедление роста, который питался за счет масштабных зарубежных инвестиций в каспийскую нефть еще десятилетия назад.

Уменьшение бюджетных доходов Казахстана при увеличении расходов потребовало от властей обновления экономической политики. Основными пунктами правительство считает приток капиталовложений, модернизацию инфраструктуры и налоговую реформу, а также жесткую экономию во время реализации данных изменений.

Итоги минувшего года в стране были заметно хуже ожиданий. Как отметил в своем докладе глава правительства Олжас Бектенов, ВВП в 2024 году повысился на 4,8% при плане 5,3% и цели 6%. Также инфляция вышла из «планового» коридора 6–8%, в итоге она составила 8,5%. Инвестиции уменьшились на 30%, а тенге за год понизился к доллару США на 20%, из них 10% валюта потеряла в декабре. Нацбанк страны проводил валютные интервенции. Кроме того, в Казахстане вернули обязательную продажу 50% валютной выручки, которую получили госкомпании.

Еще в стране наблюдается бюджетный кризис. Так, налоговые сборы составили только 80% от плана, покрывали из Национального фонда.

«Как бы тяжело ни было, правительство должно обеспечить тотальную экономию, затянуть пояса и жить по средствам», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, в стране практически иссякли драйверы роста, которые работали с 2000 года (масштабные зарубежные инвестиции в нефтяную промышленность и горно-металлургический комплекс, возведение Астаны).