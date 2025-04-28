Заседание комиссии Госсовета прошло в рамках форума «ГОСЗАКАЗ»

Под руководством губернатора Красноярского края Михаила Котюкова состоялось заседание, на котором была подчеркнута необходимость продуктивного сотрудничества между государством, субъектами Федерации, научными кругами, образовательными учреждениями и предпринимательским сектором для достижения лидирующих позиций в технологической сфере.

Основной темой обсуждения стала реализация федерального закона №523-ФЗ «О технологической политике в Российской Федерации», а также координация мероприятий федерального проекта «Технологии» с другими национальными проектами. Участники заседания рассмотрели подходы к формированию классификационных систем и отраслевых планов развития технологий, а также создание новых форм поддержки, ориентированных на научные и региональные потребности.

Участники подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами — государством, бизнесом, наукой и образованием — для создания эффективной экосистемы, способной поддерживать и развивать технологическое лидерство в России. По словам Михаила Котюкова, технологические инициативы должны стать фундаментом устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны на мировой арене. Впереди сложная задача по согласованию усилий и разработке конкретных инструментов поддержки отечественных инноваций, но совместными усилиями, как он уверен, Россия сможет совершить технологический прорыв и занять лидирующие позиции в ряде ключевых отраслей.