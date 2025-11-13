«Защита от троллей»: юрист объяснил регистрацию в РФ зарубежных товарных знаков

Глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что тенденция зарубежных компаний регистрировать и продлевать действие товарных знаков в России направлена на «защиту от патентных троллей», сообщает RT .

«При этом правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно именно вследствие неиспользования правообладателем товарного знака непрерывно в течение трех лет», — сказал эксперт.

По его словам, когда организация хочет использовать торговую марку, но видит, что ее владелец не применял ее более трех лет, она может предложить ему уступить права на марку или заключить соглашение о передаче прав.

Если владелец не ответит в течение двух месяцев, компания вправе обратиться в суд с требованием о досрочном прекращении охраны этой марки. Следует отметить, что восстановление прав на товарные знаки для компаний — процесс непростой и часто требует значительных затрат.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.