Зарплаты квалифицированных аграриев в Липецкой области достигают 200 тыс руб

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что квалифицированные специалисты агропромышленного комплекса, использующие современную сельскохозяйственную технику, в регионе получают заработную плату в размере 150–200 тысяч рублей в месяц, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам главы региона, высокие зарплаты, например, получают трактористы, работающие на комбайнах. Однако, несмотря на столь стабильные и высокие выплаты, руководство Липецкой области по-прежнему сталкивается с кадровым дефицитом в аграрном секторе.

Для привлечения специалистов на село власти Липецкой области предоставляют сельскохозяйственным работникам бесплатное жилье.

Губернатор отметил, что в настоящее время в Липецкой области открыто 16 тысяч вакансий в различных отраслях. Большое внимание в регионе уделяется развитию образования, в том числе в сфере информационных технологий.