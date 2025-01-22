Зарплата от 100 тысяч рублей: топ самых привлекательных вакансий зимы

Этой зимой одной из самых высокооплачиваемых вакансий стала позиция руководителя отдела логистики. В топ еще вошли дизайнер корпусной мебели, менеджер по продвижению услуг стройкомпании, директор частной школы и технолог, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

В Омске открыта вакансия руководителя отдела логистики. Специалисту предлагают зарплату до 500 тыс. рублей. Доход будет складываться из оклада и бонусов, которые зависят от достижения ключевых показателей эффективности (KPI). Руководитель должен будет вести проекты, организовывать работу команды для выполнения плана продаж. При этом у него должен быть опыт работы на аналогичной должности от 2 лет.

Менеджер по продвижению услуг нужен в строительной компании в Ростове-на-Дону. Оплата труда зависит от объемов выполненной работы, есть премии, можно заработать до 350 тыс. рублей. Среди обязанностей: продвижение услуг фирмы на рынке, создание положительного имиджа бренда, взаимодействие с клиентами и партнерами Опыт работы должен быть свыше 1 года.

Фирма в Челябинске ищет дизайнера корпусной мебели с опытом работы более 3 лет. Специалист должен уметь читать дизайн-проекты и работать с программой SketchUp. Зарплата: от 100 тыс. до 220 тыс. рублей в месяц при полной занятости.

Директор требуется для частной школы в Уфе, ему готовы платить до 250 тыс. рублей при полной занятости. Рассматриваются кандидаты на должность с высшим образованием и опытом работы свыше 3 лет.

Мебельное производство в столице готово платить от 200 тыс. рублей технологу. Оплата будет сдельная (зависит от объема выполненной работы), еще есть бонус в виде процента с продаж. У соискателя должны быть опыт работы от 3 лет, знание технологических особенности производства мебели. Возможна удаленка.