Запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем вступил в силу 24 мая

С 24 мая начал действовать запрет Европейского союза (ЕС) на все операции с цифровым рублем, он прописан в 20-м пакете санкций против РФ, сообщает «Российская газета» .

Так, в ЕС запрещена любая поддержка со стороны союза в развитии цифрового рубля. Еще наложено вето на транзакции с цифровым финансовым активом RUBx, который привязаны к рублю и могут применяться юридическими лицами для трансграничных расчетов.

В европейский санкционный список вошла организация из Киргизии, которая управляется биржей, где торгуются значительные объемы стейблкоина A7A5, привязанного к курсу рубля РФ.

В целом Евросоюз ввел полный отраслевой запрет провайдерам и платформам, зарегистрированным в РФ, которые проводят перевод и обменивают криптоактивы.

