Запасы драгоценных камней оцениваются в 1,8 миллиарда карат

Общемировых запасов алмазов, признанных экономически рентабельными для разработки, хватит как минимум на два десятилетия. Об этом в среду, 17 декабря, заявил начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами компании «Алроса» Сергей Тахиев. Его слова приводит РИА Новости .

По его словам, текущая оценка таких запасов составляет 1,8 миллиарда карат. При существующих объемах добычи, достигающих 90 миллионов карат ежегодно, этих резервов достаточно на 20 лет. Если же уровень производства снизится, ресурс может быть растянут на 50–60 лет, уточнил он.

Представитель ключевой мировой добывающей компании подчеркнул, что рынку не грозит резкая нехватка драгоценных камней.

«Острый дефицит алмазов мы вряд ли увидим, а вот постепенный восстановительный рост цен на них надеемся увидеть уже в ближайшем будущем», — отметил Тахиев в беседе с агентством.

