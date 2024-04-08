«Запал пропал»: российские операторы охладели к отечественному оборудованию

Российские производители компонентов связи могут столкнуться с проблемой реализации товаров, так как операторы связи охладели к их товару, пишет «Коммерсант» .

Операторы продолжают покупать иностранное оборудование для своих компаний, несмотря на действующие санкции и другие ограничения. В 2023 году им удалось ввезти в страну на 15% больше базовых станций и компонентов, чем годом ранее. Участники рынка на 2024 год ставят цель по увеличению мощностей, а не на расширение сети.

Компании связи закупают компоненты в «розничном режиме» без долгосрочных контрактов. Они приобретают только самое необходимое оборудование.

Действия операторов могут угрожать импортозамещению в области технологий, поскольку «запал покупать российское пропал». В 2023 году количество импортированных приемопередатчиков, радиомодулей и других компонентов финансово выросло на 56%. Основными поставщиками по-прежнему являются Huawei, Ericsson и Nokia.

Ранее сообщалось, что российский оператор сотовой связи заработал в Антарктиде. Услугами компании могут пользоваться полярники.