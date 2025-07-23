Запад приказал Индии, Китаю и Бразилии прекращать торговлю с Россией

Исполнительный директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко заявил, что санкции, которыми США, вновь сменив риторику, принялись угрожать России и ее партнерам, вполне реализуемы с технической точки зрения.

«Ключевым рычагом давления являются возможные вторичные санкции в отношении крупнейших покупателей русского сырья, но нюанс в том, что тарифные войны уже ведутся», — сказал он.

Кроме того, Индия, Китай, Бразилия — это страны с суммарным населением более 3 млрд человек. Сегодня Запад фактически отдал приказ этим трем мировым державам.

«Но это страны с непростой историей, которые и сами подверглись определенному давлению Запада, еще с очень старых времен. Если ты сейчас согласишься, прогнешься, что будет потом? Вот представьте себя на месте Индии, Китая и Бразилии. Конечно, они будут просчитывать любые риски, прагматически, из того, что реально может быть. И что они станут делать? Давить на Россию, чтобы она соглашалась на условия США? Я сомневаюсь. Во-первых, в возможности этого. Во-вторых, в том, что они реально решат этим заниматься», — считает эксперт.

Известно, что Россия является для всех трех держав важным торговым партнером, хоть это и не во всех случаях выражается в больших объемах товарооборота.